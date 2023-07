‘De Kotmadam’-actrice Helle Vanderheyden verbaast fans met bikinifoto’s: “Wauw!”

Actrice Helle Vanderheyden, die velen nog kennen van haar acteerwerk in ‘De Kotmadam’ en ‘Prinsessia’, heeft een leuke vakantie achter de rug.

Da’s toch wat we kunnen afleiden uit haar meest recente post op Instagram, waar ze zo’n 55.300 volgers heeft. Zo zien we in onderstaand album Helle meermaals in bikini genieten van de omgeving. “Mijn laatste vakantiespam…💭, I promise ;-)!! Vanaf vandaag begint de werkmarathon weer. Zin in 💪🏻”, voegt ze zelf toe aan de beelden. Haar fans? Die hebben ook wel wat te zeggen over wat ze juist te zien krijgen.

“Wauw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties namelijk binnen. “Wauw”, klinkt het. “Mooi”, gaat het verder. “Prachtige foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.