Dat Fabrizio Tzinaridis liefhebber is van het minnespel, weten we al sinds zijn doortocht op Temptation Island en recent De Bachelor. In dat laatste datingprogramma, waarin Fabrizio op zoek ging naar de liefde, deelde hij de lakens met maar liefst drie kandidaten. Toen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee voor hun rubriek ‘Het recordboek’ op zoek gingen naar de persoon met het recordaantal bedpartners, dachten luisteraars dan ook spontaan aan de verleider. Fabrizio klapt uit de biecht.

Maarten en Dorothee gaan voor ‘Het recordboek’ op zoek naar hoeveel bedpartners mensen in het toaal al gehad hebben. Weinig toevallig kwamen ze daarvoor bij de stoere Limburger Fabrizio terecht, een man die erom bekend staat dat hij open is over zijn seksualiteit. Het duo legde hem meteen het vuur aan de schenen en vroeg hem naar zijn ‘cijfer’.

Kinderachtig

Fabrizio moet het duo al snel teleurstellen: «Ik denk dat de mensen veel spectaculairdere cijfers verwachten», bekent hij. «Om heel eerlijk te zijn, ben ik op een gegeven moment gestopt met tellen. Ik vond het een beetje kinderachtig om zo’n lijst te gaan bijhouden.»

Maarten en Dorothee geven evenwel nog niet meteen op. «Is het nog onder de honderd?», polsen ze. «Het is geen honderd alleszins. Sowieso niet.» Vijftig dan? «Het is meer dan vijfig», aldus Fabrizio.

De verleider houdt het op «tussen de vijftig en de honderd». Zo, dat weten we dan ook weer.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/de-bachelor-fabrizio-onthult-hoeveel-bedpartners-hij-al-gehad-heeft