Zangeres Courtney Love – en tevens weduwe van wijlen Kurt Cobain – postte recent nog een naaktselfie op Instagram. Een heel gedurfde selfie trouwens, want het sociale mediakanaal heeft het niet zo op alles wat maar in de verste verte lijkt op een tepel en Love lijkt daar net de grenzen van op te zoeken.

Maar dat is misschien niet echt het grootste ‘nieuws’ van deze post, want ondanks de vele complimenten en positieve commentaren onder de foto bleek één fan toch met een prangende vraag te zitten: “Is het waar dat Lou Taylor, die ervoor heeft gezorgd dat het fortuin van Britney Spears door de vader van de popartieste wordt beheerd, ook jou in een soortgelijke situatie wilde brengen?”

Britney Spears

Courtney Love antwoordde zowaar: “Kort antwoord: ja. Lou heeft dat geprobeerd. Zij heeft ook getracht om Kurt Cobains naam en de nummers van Nirvana te controleren. Maar ik heb dat kunnen afweren. Als ik dan naar Britney Spears kijk… Ze ziet er beschadigd uit, fucked up voor het leven. Ik heb jaren geprobeerd om advocaten te motiveren om zich in te zetten voor de situatie van Spears, maar ze durfden nooit. Ik weet meer van de zaak rond Britney Spears dan praktisch iedereen. Het is één van de ergste dingen die ik een vrouw ooit heb zien overkomen”, zo laat Love weten.

Foto: Instagram Courtney Love