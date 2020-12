Dat Josh Brolin enkele van de populairste rollen van de afgelopen filmjaren op zich heeft genomen, dat wist je misschien al. Wat je misschien niet wist: de acteur achter personages als Thanos uit de Avengers-filmreeks, Cable uit Deadpool 2 en Llewelyn Moss uit No Country for Old Men is op zijn 52ste nog steeds in perfecte vorm.

En daar pakt Brolin met een kwinkslag graag mee uit op sociale media, zo blijkt uit één van zijn laatste posts op Instagram. De foto waarop hij naakt op een terrasje zit en geniet van een tas koffie kan dan ook op veel complimenten rekenen.

”Metaforisch”

”Aan het eind van de dag wordt een leven beoordeeld volgens hoe vaak je naakt was. En niemand heeft me verteld dat die leuze metaforisch bedoeld was”, zo luidt het begeleidende tekstje. Fotografe van dienst was vrouwlief Kathryn Brolin. En onder andere de bekende regisseur Taika Waititi kon zijn plezier niet op met de foto.

Foto: Instagram Josh Brolin