Cindy Crawford viert haar verjaardag met straffe foto’s: “Iconische dame!”

Op 20 februari van dit jaar werd Cindy Crawford 59 jaar.

Dat maakt dus dat ze onder het sterrenbeeld ‘Vissen’ valt. En dat zullen haar meer dan 8.2 miljoen volgers op Instagram geweten hebben.

Vissen houden nu eenmaal van water. Dat is algemeen geweten. En Cindy Crawford is duidelijk geen uitzondering. Dat bewijst ze aan de hand van enkele straffe ‘waterfoto’s’. “I’m a Pisces (Vis, red.) ♓️ too xx”, voegt ze zelf kort toe aan de plaatjes. Haar fans? Die laten ook volop van zich horen.

“Iconische dame!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Iconische dame”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het verder. “Geweldige vrouw”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.