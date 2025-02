Beyoncé imponeert met mooie jurk: “Je ziet er fantastisch uit!” (video)

Beyoncé weet op Instagram haar fans weer te verbazen.

Met meer dan 312 miljoen volgers mag de zangeres zich terecht één van de meest populaire personen op het sociale netwerk (en elders) noemen. Regelmatig deelt ze dan ook beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs niet anders, toen Beyoncé onderstaande video op haar pagina plaatste. We zien de dame in een prachtige jurk poseren. Buiten een reclametekstje voegt ze zelf niks toe qua info, maar haar fans staan wel klaar om te vertellen wat ze van de beelden (én de jurk) vinden.

“Je ziet er fantastisch uit!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er fantastisch uit”, klinkt het. “Onwerkelijk”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken om de video af te spelen.