‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens toont buik één week na bevalling (foto)

Amy Courtens heeft een foto gedeeld waarop haar buik te zien is, exact één week nadat ze beviel van haar eerste kindje.

Op 22 april werd Amy Courtens voor het eerst mama. De 30-jarige zangeres, die in 2021 net naast de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 greep, beviel van een zoontje dat luistert naar de naam Nowen. “Een liefde zoals geen ander”, schreven Amy en haar partner Aaron op Instagram bij een foto van hun kersverse spruit.

Exact een week later deelde Amy een selfie waarop ze haar blote buik laat zien. “Eén week na de bevalling. Het buikje is er nog en dat is oké”, schrijft ze bij de foto.

