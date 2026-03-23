Jamie-Lee Six toont effect van gezonde levensstijl: “Mijn lichaam is mijn beste vriendin geworden” (foto’s)

Jamie-Lee Six is het afgelopen jaar veel gezonder beginnen te leven, en dat heeft duidelijk een effect gehad op haar lichaam, zo legt ze uit op Instagram.

Gezond eten, meer bewegen en minder alcohol drinken: het klinkt bekend in de oren. Het zijn inderdaad drie zaken die vaak terugkomen wanneer het over gezond leven gaat. En laat dat nu net de punten zijn die Jamie-Lee Six het afgelopen jaar in haar leven heeft verwelkomd. De 27-jarige actrice en influencer blikt op Instagram terug op haar inspanningen en komt tot de conclusie dat haar lichaam er alleen maar beter van geworden is.

Drinken en uitgaan

“Wat een jaar consistent zijn met mijn lichaam heeft gedaan: gezonde huid, haar dat weer groeit, meer energie, mij goed voelen in mijn lichaam en er eindelijk zorg voor kunnen (en vooral willen) dragen. Ik was misschien niet veel voller, maar vooral enorm ongezond (!!!), en dat was het probleem: 6 op 7 enorm veel drinken, weinig letten op mijn voeding, meerdere keren per week uitgaan tot een gat in de nacht. En let op: ik drink nog altijd een glaasje en ga nog uit gelijk een zwin, maar het is hoe ik ermee omga dat alles geswitcht heeft.”

Trots op lichaam

“Mijn lichaam is mijn beste vriendin geworden, en er zorg voor dragen zie je ook aan hoe ik eruitzie. Eten is mijn vriend. Sporten is mijn vriend. Slaap is mijn vriend. En een glas champagne is ook nog altijd mijn vriend, maar enkel in het weekend. Just to be sure: I don’t mean any harm of wat dan ook. Ik ben gewoon trots op mijn lichaam en wil vooral aantonen dat gezonder leven een enorme impact kan hebben en dat het echt tof is om je zo te voelen, dus ik kan dat alleen maar delen”, aldus Jamie-Lee.

Respect

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtig lichaam heb je, draag er maar goed zorg voor”, “Eindelijk een van de weinige vrouwelijke BV’s die natuurlijk en écht mooi is. En supergoed in wat je doet, oprecht gemeend”, en “Gezonde geest in een gezond lichaam! Een voorbeeld”, klinkt het in de reacties.

