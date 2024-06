Olga Leyers waagt zich aan uitgesneden badpak: “Het weer houdt mij niet tegen om dit te dragen” (foto)

Olga Leyers heeft een foto gedeeld waarop ze een leuk badpak draagt. “Miss België!”, klinkt het lovend in de reacties.

Het mag dan wel quasi herfstweer zijn momenteel, Olga Leyers beleeft het kwakkelweer op haar manier. De 26-jarige jongste dochter van Jan Leyers is een van de gezichten van het Italiaanse kledingmerk Tezenis en straalt op Instagram in een van hun opvallende badpakken. Het gaat om een zwart exemplaar met een grote uitsnijding rond de buik zodat het op een bikini lijkt. Prijskaartje? €19,99.

Feestoutfit

“Het weer houdt mij niet tegen om mijn badpak van Tezenis – alias mijn nieuwste feestoutfit – te dragen”, knipoogt Olga bij de selfie. Nodeloos te zeggen dat haar volgers minstens even enthousiast reageren. “Supermooi zoals altijd”, “Wauw”, “Onvoorstelbaar knap”, en “Nondeknetter. Miss België!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram