Camille Dhont doet zomers dansje met haar vriend: “Dit is zo leuk!” (video)

Camille Dhont is samen met haar vriend te zien in een dansvideo ter promotie van haar nieuwe single. “Dit wordt een dikke hit, Camille!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Met ‘Ingewikkeld’ lanceert Camille Dhont een gloednieuwe single en daar hoort natuurlijk een bijpassend dansje bij. Om haar fans alvast te laten zien hoe het moet – en zodat ze kunnen meedansen tijdens optredens – oefende ze de choreo voor de camera, samen met haar vriend Dino. De 23-jarige zangeres, bekend van hits als ‘Vuurwerk’, ‘Geen tranen meer over’ en ‘Rihanna’, kijkt al uit naar de reacties. “Ik kan niet wachten om jullie video’s te zien op ‘Ingewikkeld’!”, straalt ze.

Droomkoppel

Dat het nummer én het dansje in de smaak vallen, blijkt uit de vele positieve reacties. “Oh mijn God, dit is zo goed”, “Zo trots op je!”, “Jullie zijn een droomkoppel!”, “Echt een banger, dit wordt een dikke hit, Camille!, “Aaaaaaaaah dit is zo leuk!”, en “Dit wordt oefenen maar dit dansje is zo leuk!”, wordt er gereageerd. “Ja, maar dat is te ingewikkeld hoor”, grapt een laatste fan.

