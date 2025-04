Jitske Van de Veire toont hoe ze veranderd is sinds ze geen alcohol meer drinkt: “Zelfliefde is ook voor uzelf zorgen”

Jitske Van de Veire heeft een voor-en-na-foto gedeeld: eentje uit de periode waarin ze nog vaak alcohol dronk, en een recente foto waarop te zien is hoe ze er nu uitziet – zonder alcohol. “Proficiat. Houden zo”, reageren haar volgers.

Zo’n vier jaar geleden besloot Jitske Van de Veire om zich volledig te onthouden van alcohol en andere genotsmiddelen. Sindsdien voelt ze zich beter dan ooit tevoren. De 31-jarige eigenares van kapsalon ‘Jitske knipt’ deelde op Instagram een foto van toen en eentje van hoe ze er vandaag uitziet.

Sfeermaker

Ze legt uit waarom ze die beslissing nam en benadrukt ze het belang van zelfzorg. “Bijna 4 jaar zonder alcohol, drugs & andere verslavingen. Daar blijf ik trots op. Blijf ik delen. Ik was vroeger echt die ‘toffe’ in den uitgang, was de sfeermaker. Maar ik was ook degene die altijd de dag erna lag te huilen, zich slecht voelde. Meer dan een kater had. Maar dat zag niemand. Deze voor en na kan maar een wake-up call of dat laatste duwtje in de rug zijn. Zelfliefde is ook voor uzelf zorgen”, aldus de dochter van Peter Van de Veire.

Inspiratie

Haar volgers reageren massaal met respect en bewondering. “Zo knap! En dat spreek ik niet enkel over wat wij zien”, “Proficiat. Houden zo”, “Inspiratie”, en “Ook geen druppel meer gedronken sinds november 2024. Oh wat slaap ik goed na een avondje uit en zalig zonder katers”, lezen we onder meer in de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram