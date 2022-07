Brad Pitt draagt rok naar première: «Net wanneer je dacht dat hij niet sexyer kon worden»

Op de première voor de nieuwe actiekomedie ‘Bullet Train’ is 58-jarige acteur Brad Pitt opgedaagd in een rok tot over de knieën. Zo waren ook zijn tatoeages, van een menselijke schedel en van een neushoorn, zichtbaar. Op sociale media wordt er enthousiast gereageerd: «Wat een geweldige look.»

Brad Pitt stond dinsdagavond in de schijnwerpers op de rode loper van zijn nieuwe film ‘Bullet Train’. De acteur droeg een donkerbruine rok, met een los roze hemdje en een zwarte nonchalante jas erboven.

Dat combineerde hij met enkele halskettingen en ruige zwarte combat boots. Niet enkel de rok viel op, ook de twee tatoeages op Pitts benen kregen veel aandacht.

Brad Pitt once again serves a LOOK pic.twitter.com/jRJVkCBjWH — Brad Pitt Web (@BradPittWeb) July 19, 2022





Stijlicoon

Volgens het modetijdschrift Vogue komt de rok niet als een verrassing. Toen Pitt in 2004 op promotour was voor zijn film ‘Troy’, voorspelde hij al dat mannen «volgende zomer rokken zullen dragen»: «We wilden realisme nastreven en Grieken droegen in die tijd altijd rokken», klinkt het. In 1999 droeg Pitt ook al een jurk voor een fotoshoot met de gerenommeerde fotograaf Mark Seliger.

BRAD PITT WORE A SKIRT TO THE BULLET TRAIN PREMIERE IN GERMANY AND HE ABSOLUTELY SLAYED pic.twitter.com/KYKsH5tlxV — aries ♡ (@g0dhatesme) July 20, 2022





Voor Brad Pitt gaat het overigens niet enkel om het openbreken van de gendernormen. Wanneer AP News hem vraagt waarom hij een rok draagt, antwoordt hij lachend: «Het briesje!». Ook in Berlijn werden er tenslotte recordtemperaturen opgemeten.

Brad Pitt on how to best handle the heat wave while on the red carpet, a kilt saga pic.twitter.com/rwz7BI5vdk — Brad Pitt Web (@BradPittWeb) July 20, 2022





Pitt krijgt veel lof voor zijn «stijlvolle» look vanuit alle hoeken. «Slay» en «wat een goede look», klinkt het online. «Net wanneer je dacht dat Brad Pitt niet sexyer kon worden, draagt hij een rok», schrijft ook podcaster Melanie Tait.

Just when you think Brad Pitts couldn't get sexier, he wears a skirt. pic.twitter.com/GaAYWtiXvc — Melanie Tait (@MelanieTait) July 20, 2022





