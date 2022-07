Acteur Boris Van Severen heeft een foto gedeeld waarop zijn vrouw Frances Lefebure halfnaakt poseert in het zwembad. Hij schreef er ook een liefdevolle boodschap bij.

Binnen twee weken zijn Boris Van Severen en Frances Lefebure één jaar getrouwd. De liefde is nog steeds erg groot, zo bewijst de 33-jarige ‘GR5’-acteur met een prachtig Instagrambericht.

Snoetje

Hij deelde immers een foto waarop de 33-jarige ‘F*** You Very Very Much’-actrice geniet van een potje naaktzwemmen en haalt de loftrompet voor haar boven. «Aanschouw: de vrouw, MIJN vrouw, die ik elke dag meer en meer begrijp. Die ik elke dag probeer te vangen. Die mij leerde kijken en vooral leerde zien. Op wiens snoetje ik al een ruime twee jaar mag kijken als ik wakker word. FOKKING heerlijk. Altijd. HOW TF DID I LAND THIS?!», schrijft hij.

Bevestiging

Zijn volgers geven hem groot gelijk. «Mooie vrouw, mooie woorden!», «Superkoppel!», «Ze is prachtig», en «Echt mooi, Boris. Blij voor jullie», klinkt het onder meer in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/boris-van-severen-deelt-gedurfde-foto-van-frances-lefebure-aanschouw-mijn-vrouw