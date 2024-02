Nicole Scherzinger geniet volop in gestreepte bikini: “Wat een lichaam!” (foto’s/video)

Aan zonnige taferelen weer geen gebrek voor fans van zangeres en actrice Nicole Scherzinger!

Bij een leuke tijd horen natuurlijk mooie foto’s. Dat vindt ook Nicole Scherzinger, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met maar liefst 6.4 miljoen volgers deelt ze wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat was onlangs niet anders toen ze onderstaand fotoalbum én bijgevoegde video op haar pagina plaatste.

Zo zien we Nicole Scherzinger in bikini genieten van zon en water. Om van het uitzicht nog maar te zwijgen. “Wat is jouw sterrenbeeld?”, vraagt ze kort aan haar trouwe fans. En laatstgenoemden zijn er dan ook als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Wat een lichaam!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wat een lichaam”, klinkt het. “Die bikini is zo mooi”, gaat het verder. “Godin”, besluit een laatste volger nog. Het is dus weer hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.