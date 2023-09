Beroemde actrice kruipt in bikini op haar fiets: “Dat zadel heeft geluk!” (video)

Op Instagram pakt Elizabeth Hurley uit met een opvallend filmpje.

De actrice, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, deelt wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat is met 2.7 miljoen volgers op de teller ook niet zo verwonderlijk. Zo plaatste ze recent bijvoorbeeld onderstaand filmpje op haar pagina. Daarin zien we hoe Elizabeth in bikini aan het fietsen is. “Be mellow in yellow”, voegt ze er kort aan toe. Haar fans? Die hebben wel wat meer te vertellen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Dat zadel heeft geluk!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Dat zadel heeft geluk”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Je bent zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.