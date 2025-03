Bella Hadid poseert in gewaagde outfit: “Absoluut prachtig” (foto’s)

Bella Hadid heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

Met maar liefst 61.2 miljoen volgers doet het beroemde fotomodel het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig pakt ze daar dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs niet anders, toen Bella onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame meermaals in een gewaagde outfit de revue passeren. Buiten een bedanking voegt ze zelf niet veel toe, maar haar fans zijn er wél snel bij om van zich te laten horen.

“Absoluut prachtig!”

Aan een aardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Absoluut prachtig”, klinkt het. “Schitterend”, gaat het verder. “Hoe mooi”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.