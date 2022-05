Astrid Coppens zwanger van tweede kindje: «Onze droom is uitgekomen!»

Astrid Coppens is in verwachting van haar tweede kindje. Dat heuglijke nieuws maakte ze bekend op Instagram.

Met een foto en een filmpje van haar dochtertje Billie-Ray (2,5) kondigt Astrid Coppens aan dat zij en haar man Bram een tweede kindje verwachten. «Oops, they did it again», staat er met krijt op een bordje geschreven. Ook weten we dat het kindje in de winter geboren zal worden.

Felicitaties

De 39-jarige mama is helemaal in de wolken met het nieuws. «Onze droom is uitgekomen. Ik mag voor de tweede keer mama worden. Wij zijn zooooo blij!», schrijft ze op Instagram. Ze wordt overladen met felicitaties. «Oh dat is nu eens echt super nieuws», «Proficiat en geniet van je zwangerschap», en «Heerlijk nieuws! Dat zijn de beste bondgenootjes», wordt er gereageerd.

Beginnend buikje

Begin februari gaf Astrid in Story toe dat zij en haar man Bram een tweede kindje overwegen. Vorige week merkten verschillende volgers al op dat ze een zwangerschapsbuikje leek te hebben. Nu is het dus helemaal zeker.





