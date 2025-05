Astrid Coppens toont haar slanke figuur in bikini: “Wat een schoonheid!” (video)

Astrid Coppens heeft een leuke video gedeeld waarin ze over het strand wandelt. “Prachtig, Astrid”, klinkt het in de reacties.

Astrid Coppens vertoeft momenteel op het Griekse eiland Kos, waar ze samen met haar mama volledig tot rust komt. De 42-jarige mama van twee deelde op haar socials een filmpje waarin ze in bikini over het strand flaneert. “Lunch aan zee, voeten in het zand, cocktail in de hand – zeg maar tegen m’n mails dat ik nog niet terugkom”, knipoogt ze erbij.

Bewondering

De bewondering van haar volgers kent geen grenzen. “Wauw! Ziet er top uit! Geniet ervan!”, “Wat een schoonheid!”, “Zalig!”, “Prachtig, Astrid”, en “Geweldig zeg! Geniet er daar ten volle van met je mama! Mooie streek”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: TikTok