Man waagt zich aan trucje met mountainbike, maar dat had hij beter niet gedaan… (video)

Nog even oefenen, denken we dan.

Met je mountainbike stunts uitvoeren kan voor een stevige adrenalinekick zorgen, maar soms eindigt het gewoon met een smak op de grond. Dat ondervond ook de man in onderstaande video. Hij probeerde te jumpen over twee bergen zand, maar die tweede was er te veel aan.

Hilariteit

De biker smakt stevig tegen de grond, al lijkt hij er zonder veel kleerscheuren vanaf te komen. In de reacties kunnen kijkers hun lach niet inhouden. “Hahaha, mooie landing!”, lacht een kijker. “Coole stunt”, knipoogt nog iemand. “Gelukkig is hij oké”, besluit een laatste volger.

Foto: Instagram