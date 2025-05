VTM-journaliste Hannelore Simoens na zwangerschap: “Ik voel me weer vrouwelijk en sensueel”

Hannelore Simoens praat in een interview openhartig over haar leven. Zo vertelt ze dat ze zich een tijd minder goed voelde, maar dat ‘Dancing with the Stars’ haar er weer bovenop heeft geholpen.

Wie ‘Dancing with the Stars’ volgt, weet dat Hannelore Simoens nog steeds in de running is om danskampioen te worden. Het 34-jarige VTM-gezicht werd in 2023 voor het eerst mama, van een dochtertje Penelope. Na haar zwangerschap en bevalling ging het mentaal wat minder goed, zo vertelde ze in Humo. “Als het goed gaat, loop ik inderdaad op wolkjes. Dan voel ik de gelukshormonen door mijn lijf pompen. Na mijn zwangerschap en bevalling heb ik een tijdje minder goed in mijn vel gezeten. Maar door zo intensief met dansen bezig te zijn, is dat gevoel verdwenen. Het was alsof er iets zwaars van me af viel. Het voelde zo goed dat ik begon te huilen. ‘Dancing with the Stars’ heeft me geholpen om me weer vrouwelijk en sensueel te voelen. Om trots te zijn op mijn lichaam en onbeschaamd sexy te zijn”, klinkt het.

Loslaten

Dansen maakt haar hoofd vrij, tussen het zware journalistieke werk door. “Ik hou van nieuwe uitdagingen en grijp kansen om iets nieuws te leren. Zoals nu ook bij ‘Dancing with the Stars’, wat een unieke ervaring is. Mijn journalistieke nieuwsgierigheid speelt daar zeker een rol in. Na een intens verkiezingsjaar met campagnes en regeringsvormingen, waarin ik van ’s morgens tot ’s avonds bezig was, is het fijn om die ernst even los te laten en me onder te dompelen in iets totaal anders”, vertelde ze in Primo.

Hieronder zie je Hannelore Simoens in actie in ‘Dancing with the Stars’.

Foto: Instagram