‘Sirens’: Julianne Moore als gevaarlijke glamourvrouw in nieuwe Netflix-serie

Wat krijg je als je Julianne Moore, zwarte humor, eilandvilla’s en een tikkeltje gekte mixt? Sirens, de nieuwste miniserie van Netflix. Denk: rijke mensen met duistere geheimen, champagne, manipulatie en héél veel drama – met een knipoog.

Vanaf 22 mei neemt Sirens je mee naar een luxueus eiland waar niets is wat het lijkt. Onder de perfecte brunches en designmeubels broeien machtsspelletjes, psychologische trucs en giftige familiebanden. De hoofdrol is weggelegd voor Julianne Moore als Michaela Kell, een mysterieuze societyvrouw die haar villa regeert alsof het een sekte is – compleet met volgelingen in designerjurken.

Familiedrama met een twist

Het verhaal draait rond Devon (Meghann Fahy uit ‘The White Lotus’), die haar zus Simone (Milly Alcock uit ‘House of the Dragon’) komt ‘redden’ van haar creepy werkgeefster Michaela. Maar hoe langer ze op het eiland blijft, hoe vreemder alles wordt. En Michaela? Die lijkt haar perfect onder controle te hebben. Satire meets Griekse mythologie, maar dan met rosé en dure zonnebrillen. Denk ‘White Lotus’ met meer lipstick, meer spanning en meer side-eye.

Topteam achter de schermen

De serie komt van Molly Smith Metzler (Maid, Orange Is the New Black), en wordt geproduceerd door LuckyChap, het productiehuis van Margot Robbie. Met ook Nicole Kassell (Watchmen) als regisseur weet je: dit wordt niet zomaar een drama, maar een statement. ‘Sirens’ is trouwens het eerste project in Metzlers exclusieve deal met Netflix, gericht op vrouwelijke stemmen en scherpe verhalen die iets te zeggen hebben – met stijl.

Sterren all over the place

Naast Moore, Fahy en Alcock zien we ook Kevin Bacon, Glenn Howerton (It’s Always Sunny), Felix Solis (Ozark), Bill Camp (The Queen’s Gambit) en Josh Segarra (Scream 6) opduiken. Verwacht excentrieke miljardairs, passief-agressieve brunches en geheimen die tussen het zilte zeebriesje door naar boven komen.

Verleidelijk, verwarrend, verslavend

‘Sirens’ is een cocktail van zwarte komedie, mythische ondertonen en pure ongemakkelijkheid. De trailer barst van de mooie beelden, spanningen en een onweerstaanbare Julianne Moore die duidelijk niét met zich laat sollen.

‘Sirens’ is vanaf 22 mei te bekijken op Netflix. Zet je klaar voor een weekend vol juicy chaos.

Via Streamnews.be

Foto: YouTube