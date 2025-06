Véronique De Kock geniet in badpak van zwembad: “Prachtvrouw!” (video)

Véronique De Kock krijgt heel wat leuke reacties op een vakantievideo die ze deelde. “Blijft toch één van de mooiste vrouwen van België”, klinkt het onder meer.

Véronique De Kock trok onlangs naar Cambodja, waar ze een week lang het charmante Siem Reap verkende. Ze verbleef er in een luxueuze villa met privézwembad. “Onze villa had een exotische badkamer met buitenbad en douche en een eigen zwembad. Dit was echt een droom. Super bediening, lekker eten. Ik geniet nog na”, glundert de 48-jarige voormalige Miss België op Instagram, waar ze beelden deelt van haar reis. We zien haar onder andere genieten van een massage, een heerlijke maaltijd en een verfrissende plons in het zwembad.

Wegdromen

Haar volgers dromen helemaal weg bij de vakantiesfeer. “Ziet er fantastisch uit! Geniet!”, “Blijft toch één van de mooiste vrouwen van België”, “Wauw, zo’n leuke trip”, “Allerknapste!”, en “Prachtvrouw!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram