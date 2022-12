An Lemmens deelt borstvoedingsfoto’s: «Mama zijn is het liefste wat ik ben en doe»

‘The Voice Kids’-presentatrice An Lemmens blikt in een Instagrampost terug op enkele momenten in 2022 waarop ze haar kindje borstvoeding gaf. «Dag en nacht, waar en wanneer dat ook is», klinkt het.

Eind maart maakte An Lemmens bekend dat ze bevallen was van haar tweede kindje, een jongetje dat de naam Roscoe draagt. De 42-jarige presentatrice geeft haar kindje borstvoeding en doet dat altijd en overal, waar en wanneer het nodig is.

Kwetsbaar

Op Instagram toont ze enkele van die momentjes. «Mijn 2022 dat was: eindelijk ons prachtig lieve mannetje in onze armen kunnen houden en overladen met kusjes. Opnieuw ervaren hoe krachtig moeder natuur is. De leeuwin in me voelen brullen en tegelijkertijd zo kwetsbaar zijn. Opnieuw beseffen dat mama zijn het liefste is wat ik ben en doe. Dag en nacht mijn baby’tje aanleggen waar en wanneer dat ook is. En uuuurenlang kolven. Wanneer het moment daar is om met borstvoeding te stoppen, kan onze Roscoe nog wel een hele tijd verder teren op die volgestouwde diepvries», glundert ze.

Herkenbaar

Haar eerlijke post zorgt meteen voor reactie bij haar volgers. «Ik zit aan een helaas niet pijnvrije dag 9 van mijn eerste borstvoeding ooit. Maar oh boy, zijn die geluidjes en dat op een neer gaande keeltje tijdens het drinken het allemaal waard», antwoordt Lyn Kerkhofs – de zus van Kat – die onlangs voor het eerst mama werd. «Super mom», «Echt een appeltje voor de dorst…», en «Heerlijk!», klinkt het ook. Al brengt het bij sommige mama’s minder fijne herinneringen naar boven. «Allemaal heel mooi, maar soms mag er ook eens bij stilgestaan worden dat het niet bij elke mama lukt om borstvoeding te geven. Heel veel verdriet om gehad», lezen we ook.





