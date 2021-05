In de Verenigde Staten heeft een recensie van een nieuwe attractie in Disneyland gebaseerd op de filmklassieker ‘Sneeuwwitje’ veel media-aandacht gekregen. De recensie stelt de grote finale van de attractie, die draait rond de scène waarin de prins Sneeuwwitje wakker kust, in vraag. Omdat ‘de mooiste van het land’ in coma ligt, kan ze onmogelijk toestemming geven voor de kus. “Problematisch en ouderwets”, vinden de recensenten. De Amerikanen vrezen nu dat de filmklassieker “gecanceld” zal worden.

Je herinnert je de plot van de populaire Disney-film ‘Sneeuwwitje (en de Zeven Dwergen)’ nog wel. De ijdele koningin kan niet verkroppen dat Sneeuwwitje volgens haar magische spiegel de mooiste van het land is en vergiftigt haar met een appel. De zwartharige schone belandt in een coma, maar gelukkig kan de prins haar redden. Dat doet hij door haar wakker te kussen. Problematisch, vinden de recensenten van SFGate, een uitgave van de San Francisco Chronicle. “Een kus die hij haar zonder toestemming geeft, terwijl ze ligt te slapen, kan onmogelijk ware liefde zijn. Slechts één persoon weet immers wat er aan het gebeuren is”, leggen ze uit in een artikel over de herwerkte attractie rond de Disney-prent in Disneyland.

Met de attractie zelf is weinig mis: het ritje is aangenaam en de special effects zijn top. Maar dat de makers hebben nagelaten om de scène waarin de prins Sneeuwwitje wakker kust, de grote finale van de attractie, aan te passen, vinden ze niet kunnen. Het is een slecht voorbeeld voor jonge bezoekers, luidt het. “Waren we het nog niet eens dat we kinderen moeten aanleren dat kussen niet oké is wanneer het niet duidelijk is dat beide partijen toestemming geven?”, schrijven de recensenten. “Het valt moeilijk te begrijpen waarom het Disneyland van 2021 zou kiezen om een scène met zulke ouderwetse ideeën toe te voegen.”

“Gecanceld”

De recensie werd duchtig opgepikt door verschillende Amerikaanse media, die nu schrijven dat ‘Sneeuwwitje’ “gecanceld” zou worden. Daar lijkt echter weinig sprake van te zijn. Hoewel Disney+ bij sommige films al waarschuwingen geeft over “verouderde culturele voorstellingen”, zoals racisme, blijft ‘Sneeuwwitje’ vooralsnog vrij beschikbaar. De recensenten vragen bovendien enkel om de attractie aan te passen naar moderne standaarden, niet de film.

Op sociale media zijn velen het niet eens met het standpunt dat de moraal van de film uit 1937 gedateerd is. “Deze scène is al 80 jaar een droom voor miljarden meisjes en dat zal zo blijven”, klinkt het onder andere op sociale media. In het oorspronkelijke sprookje van de gebroeders Grimm komt de bekritiseerde scène overigens niet voor.

Het bericht Amerikanen bezorgd dat ‘Sneeuwwitje’ “gecanceld” wordt na kritische recensie verscheen eerst op Metro.