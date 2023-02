Actrice Elizabeth Hurley deelt zonnige bikinifoto: “Absoluut prachtig!”

Op Instagram pakt actrice Elizabeth Hurley, die we vooral kennen uit de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, uit met enkele zonnige bikinifoto’s.

’t Is niet de eerste keer dat Elizabeth Hurley op het populaire sociale netwerk haar 2.5 miljoen volgers bikinifoto’s voorschotelt. En haar fans zijn er ook nu weer razendsnel bij om positief te reageren op Elizabeths nieuwste post.

“Absoluut prachtig!”

In geen tijd stromen de reacties namelijk binnen op onderstaand fotoalbum. Daarin zien we de actrice poseren in bikini én in een zomerse outfit. “Absoluut prachtig”, klinkt het. “Geweldig”, gaat het verder. “Echt té knap”, besluit een laatste volger nog. Wederom hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.