Jennifer Lopez verbaast volgers in sexy lingerie: “Die kleur staat je beeldig!” (video)

Zangeres Jennifer Lopez weet haar 234 miljoen volgers op Instagram weer aardig te verbazen.

In het kader van Valentijnsdag pakt Jennifer Lopez namelijk uit met een video waarin we de dame zien poseren in sexy lingerie. “Amore 💙💙”, voegt ze kort toe aan de beelden. Haar fans zijn echter een pak mondiger, zo blijkt.

“Die kleur staat je beeldig!”

Het duurt niet lang of haar volgers reageren lovend. “Die kleur staat je beeldig”, klinkt het. “Zo knap”, gaat het verder. “God is een vrouw en haar naam is Jennifer Lopez”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we zo!