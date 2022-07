Energie besparen door te kiezen voor vloerverwarming

Ben jij ook zo geschrokken van je energiefactuur? Het is niet onlogisch, want de energieprijzen zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het is meteen ook de reden waarom veel mensen deze winter hun verwarming een graadje lager hebben gezet. Natuurlijk is dat niet meteen een comfortabele vorm van energie besparen. Misschien doe je er goed aan om je verwarming eens kritisch tegen het licht te houden. Wellicht valt er veel te besparen door te kiezen voor een andere oplossing, zoals een energiezuinige warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.

Vloerverwarming: comfortabel en energiezuinig verwarmen

Vloerverwarming heeft veel voordelen te bieden. Zo is vloerverwarming enorm comfortabel. De warmte verspreidt namelijk heel gelijkmatig door de woning en je hebt nooit meer last van koude voeten. Bovendien is vloerverwarming onzichtbaar in de woning aanwezig en heb je sneller een warm gevoel. Maar het beste van allemaal: vloerverwarming is ook heel zuinig. Vloerverwarming behaalt een hoger rendement dan andere verwarmingssystemen. Dat komt omdat de warmte heel gelijkmatig opstijgt vanaf de vloer. En omdat het werkt op lagere temperaturen. In combinatie met een warmtepomp kan je veel besparen.

Wil jij energie besparen door middel van vloerverwarming? Dan is het aan te raden om offertes te vergelijken. Op deze manier vind jij de scherpste prijs voor jouw project. Er zijn talloze websites waarmee je eenvoudig voor vloerverwarming een offerte aanvraagt bij verschillende vakmannen. Hierdoor kan je gemakkelijk prijzen vergelijken.

Lange installatietijd en oplopende installatiekosten

Zijn er dan geen nadelen verbonden aan vloerverwarming? Natuurlijk wel, net als voor elk type verwarming. De belangrijkste nadelen hebben te maken met de installatie van de vloerverwarming. Vloerverwarming installeren, is gemakkelijker bij een nieuwbouwproject dan bij een bescheiden renovatieproject. Er komen best wel wat breekwerken bij kijken en niet iedereen wil zijn mooie vloer zomaar opgeven. Tegelijkertijd brengt de installatie van vloerverwarming kosten met zich mee. Bij een renovatieproject kan dit tot twee of drie keer duurder uitvallen in vergelijking met de installatie van een elektrisch systeem.

Ook moet je rekening houden met een langere installatietijd, wat te maken heeft met de droogtijd. Hierdoor kan het even duren voordat er opnieuw vloerbedekking kan worden geplaatst. Vooral bij ingrijpende renovaties is vloerverwarming een goed idee. In het andere geval kan je soms beter kiezen voor een alternatief, zoals een lucht-luchtwarmtepomp.

Bespaartips voor vloerverwarming

Heb jij de keuze voor vloerverwarming al gemaakt en wil je verder besparen? Dan is de beste tip om je huis beter te isoleren. Dan zal je automatisch minder energie nodig hebben om je huis te verwarmen. Ook kan je slimmer verwarmen. Zet je thermostaat ’s nachts bijvoorbeeld op 17 of 18 graden en doe dat al een uur voor het slapengaan. Daarmee spaar je veel uit. Ook als er overdag niemand thuis is, zet je de thermostaat op deze lagere temperatuur. Milieu Centraal raadt aan om de thermostaat zeker niet lager te zetten dan 17 graden, omdat het opwarmen anders te lang kan duren en het rendement van de warmtepomp minder goed is als er in een korte tijd veel moet worden opgewarmd. Als je huis goed is geïsoleerd, daalt de temperatuur nauwelijks onder de 17 graden en speelt dit alles een minder grote rol.