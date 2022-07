Veelgemaakte fouten bij het boekhouden

Sommige boekhoudfouten zijn klein, onbelangrijk, en eenvoudig te corrigeren als iemand in je bedrijf ze opmerkt. Andere zijn echter ernstiger en kunnen een grote invloed hebben op het vermogen van je bedrijf om geld te verdienen.

De correctheid van de financiële situatie van je bedrijf kan na verloop van tijd echter vertekend raken als er slechte boekhoudkundige methodes gebruikt worden. Terugkerende fouten in de boekhouding en boekhoudkundige processen kunnen, in ernstige omstandigheden, leiden tot faillissement of bedrijfsbeheer.

Veronderstellen dat succes altijd gelijk staat met geldstromen

Het kan verleidelijk zijn om elke ondertekende offerte meteen als inkomsten in je zzp boekhoudprogramma op te nemen omdat het je bedrijf meer geld oplevert. Maar als je dat doet, kun je misleid worden over de werkelijke status van je bedrijf en het gezonder doen lijken dan het in werkelijkheid is.

Foutieve of onvolledige boekhouding

In een praktische boekhouding moet je alles vastleggen. Alles, van een factuur maken van kleine transacties tot aanzienlijke kosten, moet in je boekhouding gedocumenteerd en geordend worden. Boekhouden geeft je een precieze, betrouwbare momentopname van de toestand van je bedrijf, aan de hand waarvan je kunt beoordelen hoe goed (of slecht) je het in een bepaalde tijdsperiode gedaan hebt.

Het geheim van financiële stabiliteit in een bedrijf is een sterk boekhoudsysteem.

De boekhouding is uitsluitend de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Verzorg je alle boekhoudkundige en financiële taken voor je bedrijf in je eentje? Je zou in de verleiding kunnen komen om je eigen boekhouding te doen met een MKB boekhoudprogramma als je een klein bedrijf hebt met maar een paar maandelijkse transacties, om zo geld te besparen.

Hoewel zelf je boekhouding doen voor je bedrijf op het eerste gezicht een geweldige manier kan lijken om geld te besparen, kan het je bedrijf uiteindelijk in totaal meer geld kosten. Hoewel het inhuren van een boekhouder meer zal kosten dan je boekhouding zelf afhandelen, zul je uiteindelijk na verloop van tijd geld besparen.