Tesla-topman Elon Musk heeft op een uitgesproken manier gereageerd op de coronamaatregelen in de VS. Hij uit al langer kritiek op de maatregelen maar noemde ze nu ook “fascistisch”. Hij maakte er zichzelf niet populair mee.

Terwijl de hele autowereld met verlies zijn auto’s op de markt zette in het eerste kwartaal van 2020 wist Tesla er nog een miljardenwinst uit te persen. De omzet steeg zelfs met 32% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Alle goede resultaten waren voornamelijk te danken aan de Gigafactory in China die tijdens de coronacrisis maar kort stil lag. De Chinese afnemers haalden daardoor gewoon hun bestelde Tesla’s af.

Elon Musk maakt vijanden in coronatijd

Musk had zijn ongenoegen ook al eerder op Twitter geuit en riep op om “Amerika vrij te laten”. Maar nu ging hij tijdens een conference call nog verder. “Ik denk dat mensen heel boos zullen zijn. Als iemand in zijn huis wil blijven, moeten ze ook thuis mogen blijven. Maar zeggen dat ze hun huis niet mogen verlaten, en dat ze gearresteerd zullen worden als ze dat wel doen? Dat is fascistisch. Dat is niet democratisch. Dat is geen vrijheid. Geef de mensen hun godverdomde vrijheid terug.””

Give people their freedom back! https://t.co/iG8OYGaVZ0 — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2020

Dit is natuurlijk olie op het vuur van de discussie over dat bij het bedenken van coronamaatregelen niet alleen rekening moet worden gehouden met welk effect een aanpak op het aantal geredde mensenlevens heeft, maar ook met de economische en maatschappelijk impact van de aanpak. Echter vatten veel mensen dit op als een oproep tot ‘lockdown-boycot’, en werd hij beschuldigd van het niet geven om mensenlevens.

‘Intelligente’ lockdown

Zijn boude uitspraken zijn Musk al op heel wat kritiek komen te staan. Ook de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, reageerde meteen via Twitter op de uitlatingen van Musk. “Omdat de mensen binnenblijven en afstand houden, is de curve afgevlakt. Maar we zijn er nog niet. We moeten dit ernstig blijven nemen en het heropstarten laten leiden door de wetenschap en de volksgezondheid”, tweette Newsom.

