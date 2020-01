Er zijn deze ochtend, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen trams en maar een beperkt aantal bussen uitgereden in de provincie Antwerpen. De Lijn kan door een staking bij de dispatching de veiligheid niet garanderen, meldt de vervoersmaatschappij.

De staking bij de dispatching – in de ochtendploeg een zestal mensen – dwingt De Lijn ertoe alle voertuigen in de provincie terug te roepen. De Lijn hoopt nog in de voormiddag een oplossing te vinden. “We werken er met man en macht aan”, zegt een woordvoerster. Hoe De Lijn dat voor elkaar zal krijgen, is niet duidelijk.

Volgens Antwerps ACOD-secretaris Geert Vermunicht zal de actie nog de hele dag duren. “Ik zou niet weten welke oplossing ze zouden vinden.” Volgens Vermunicht is het in Antwerpen nog nooit gebeurd dat de dispatching het werk neerlegt. “Eigenlijk voert enkel ACOD actie, maar ook de achterban van de andere bonden heeft zich aangesloten.”

Volgens de vakbond is de werkdruk op de dienst veel te hoog. “Er zijn verschillende taken naar hen doorgeschoven door de reorganisatie”, zegt Vermunicht. “Er wordt hier een duidelijk signaal gegeven dat er iets moet veranderen.”

Gent

Ook in Gent is er vrijdagochtend nog hinder door de actie van ACOD. De lijnen 1, 2, 3 en 4 rijden om de 15 minuten, lijnen 5 en 9 om het half uur en lijnen 6 en 39 om het uur. Lijn 17 rijdt niet. Op de streeklijnen is er lichte hinder.

In Vlaams-Brabant is er bovendien hinder op alle lijnen, in West-Vlaanderen wordt een kleine helft van de ritten niet gereden en in Limburg spreekt De Lijn van zeer lichte hinder.

Door de vakantieregeling bij De Lijn rijden er sowieso minder trams en bussen op het net.

Misnoegde reacties

Dat net op de eerste soldendag bijna het hele net platligt, kan bij het zelfstandigensyndicaat NSZ Antwerpen op weinig begrip rekenen. “Vandaag en ook het hele weekend zijn een belangrijk moment voor onze kleine ondernemers”, klinkt het. “De solden gaan van start en traditioneel starten dan pas heel wat zelfstandige kleinhandelaars met hun afprijzingen.”

Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime-informatie raadplegen op de website en in de app, aldus De Lijn nog.

