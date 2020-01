Wanneer het weerbericht aangeeft dat het gaat vriezen, zet jij de thermostaat een graadje hoger. Geeft het weerbericht aan dat het warm wordt? Dan gaat de thermostaat lager. Met het goed volgen van de weersvoorspelling, is bijna net zo veel te besparen op energie als met energie vergelijken . Maar hoe komt het eigenlijk dat de weersvoorspelling meestal behoorlijk accuraat is?

Weersvoorspellingen zijn belangrijk

Het weerbericht is overal terug te vinden. In de krant, op internet zijn er talloze websites met het weerbericht te vinden en op televisie zijn er de meteorologen die de weersverwachting aangeven. Dit zegt al genoeg over het belang van weersvoorspellingen. Voor ons is het handig om de weersituatie te weten, zodat we ons hierop kunnen kleden of voor het dagelijkse gespreksonderwerp bij de koffieautomaat. Maar weersvoorspellingen zijn ook in veel beroepsgroepen uitermate belangrijk. Denk daarbij aan de scheepvaart en de luchtvaart. De verkeersdienst maakt mede op basis van het weerbericht een schatting van de te verwachten files. Agrariërs kunnen niet zonder weerbericht. En dan hebben we het nog niet eens over alle instituten die verantwoordelijk zijn voor het water- en dijkbeheer. Het weerbericht is daarom voor iedereen belangrijk.

Globale weermodellen

Iedere weersvoorspelling is ontstaan uit globale weermodellen. Internationaal zijn er twee belangrijke globale weermodellen, het Amerikaanse Global Forecast System (GFS) en het European Center for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF). Deze instanties geven globale weermodellen van het wereldwijde weer uit voor een termijn van vijftien dagen. Uit deze weermodellen kunnen diverse gegevens gehaald worden, zoals temperaturen, windkracht, windrichting en de neerslag. Het globale weermodel voor de korte termijn is relatief betrouwbaar, maar wordt onbetrouwbaarder op de lange termijn.

Verbeteren globale weermodellen

Landelijke weerinstituten, zoals de KMI in België en het KNMI in Nederland gebruiken een systeem om de globale weermodellen te verbeteren. Dit systeem is het Model Output Statistics (MOS). Een situatie uit het globale weermodel wordt dan vergeleken met situaties uit het verleden, waardoor er een betere inschatting te maken is van het weer op de korte termijn. Ook regionale modellen worden hierbij gebruikt, waardoor de lokale weersituatie beter ingeschat kan worden. Het uiteindelijke resultaat wordt dan aangevuld met weersymbolen voor een begrijpelijk weerbericht .

Gebruik van satellieten

Satellieten vervullen een steeds belangrijkere rol bij het opstellen van globale weermodellen. Op een satellietbeeld is exact te zien waar een onweersbui, storm of orkaan zich op dat moment bevindt. Op basis van berekeningen kan dan een voorspelling gemaakt worden van de richting die een bui zal gaan nemen. De satellietbeelden worden ook beschikbaar gesteld voor het grote publiek, waardoor er bijvoorbeeld websites als buienradar zijn ontstaan. Zo is er behoorlijk nauwkeurig een inschatting te maken waar en wanneer het gaat regenen, sneeuwen of stormen.