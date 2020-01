De Iraanse generaal Qassem Soleiman is omgekomen bij een raketaanval op de luchthaven van Bagdad die werd uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump. In totaal stierven minstens acht mensen. De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft laten weten dat de dood van zijn machtige generaal gewraakt zal worden.

Drie raketten werden afgevuurd op een konvooi van al-Hashd al-Shaabi in de buurt van de luchtvrachtruimte van de internationale luchthaven van Bagdad. Soleimani is een van de dodelijke slachtoffers. Maar ook de nummer twee van al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis, kwam om bij de raketaanval, net zoals vier andere leden van de militie. In totaal stierven minstens acht mensen.

Amerikaanse vlag

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de dood van Soleiman bevestigd. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen. De militie spreekt over een ‘Amerikaanse aanval’ en ondertussen heeft het Pentagon bevestigd dat de VS achter de aanval zitten. “In opdracht van de president heeft het Amerikaanse leger beslissende, defensieve maatregelen genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden”, stelt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een mededeling. Trump tweette al een foto van de Amerikaanse vlag, zonder verdere commentaar te geven.

Congres niet op de hoogte

De Amerikanen loven de “moedige actie” van Donald Trump, nadat hij het bevel gaf om de Iraanse generaal Qassem Soleiman te doden met een raketaanval in Irak. De Democraten waarschuwen dan weer voor een escalatie van het het conflict met Iran en laten weten dat het Congres niet op de hoogte was van de plannen voor de aanval. “Ik ben blij met de moedige aanval van president Donald Trump tegen de Iraanse agressie”, aldus Senator Lindsey Graham op Twitter. “Aan de Iraanse regering: als jullie meer willen, zullen jullie meer krijgen. Als de Iraanse agressie voortgaat en als ik zou werken in een Iraanse olieraffinaderij, zou ik eraan denken om me om te scholen.” Volgens Senator Marco Rubio is de beslissing van de US conform aan de waarschuwingen die Iran heeft gekregen. “Ze hebben beslist om de waarschuwingen te negeren want ze geloofden dat de Amerikaanse president niet kon handelen door onze interne tegenstellingen. Ze hebben de situatie zeer slecht ingeschat.”

Wraak

De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei heeft laten weten dat de dood van zijn machtige generaal Qassem Soleimani gewraakt zal worden. Hij riep ook op tot drie dagen van nationale rouw in het land. “Hij is een martelaar geworden door zijn onvermoeibaar werk gedurende al die jaren. (…) Als God dat wil zal zijn werk hier niet stoppen en er wacht de criminelen die zijn bloed, en dat van andere martelaars, aan hun handen hebben een meedogenloze wraak”, aldus Khamenei op Twitter. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei dan weer dat de dood van Soleimani de weerstand tegen de VS en Israël in de wereld zal versterken. “De brutaliteit en stupiditeit van Amerikaanse terroristische krachten zullen zonder twijfel met het doden van generaal Soleimani de boom van verzet in de regio en in de wereld versterken”, zei hij volgens persbureau Reuters.

De raketaanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats.

Het bericht Generaal Soleimani uitgeschakeld door Trump en Iran zint om wraak verscheen eerst op Metro.