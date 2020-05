Britse onderzoekers zijn tot de conclusiegekomen dat het coronavirus pas eind 2019 in Europa opdook. Ze hadden zelf liever gezien dat het al langer rondwaarde, zodat er meer immuniteit was opgebouwd. Nu ligt die wereldwijd op zo’n 10 procent van de bevolking.

De wetenschappers van het University College London Genetics Institute ontdekten 198 genetische mutaties na onderzoek bij 7.600 coronapatiënten uit de hele wereld. De meeste mutaties doken in alle onderzochte landen op. Het virus verspreidde zich vervolgens razendsnel. “Dit sluit het scenario uit dat het virus onder de mensen circuleerde lang voor het ontdekt werd en dus ook dat al grote delen van de bevolking besmet raakten”, is de conclusie van professor Francois Balloux.

Geen angst voor mutaties

Balloux schat dat niet meer dan 10 procent van de wereldbevolking al besmet is geweest. Bang voor mutaties hoeven we niet te zijn. “Alle virussen muteren, dat is hun natuur. Mutaties op zich zijn niet slecht en niets wijst erop dat het coronavirus sneller of trager muteert dan verwacht. Tot nu toe kunnen we niet zeggen dat het dodelijker of besmettelijker wordt.”

De ontdekte mutaties kunnen worden herleid naar hun gemeenschappelijke voorvader, die eind 2019 ontstond. “We zijn echt, echt, echt zeker dat dit eind vorig jaar gebeurd is”, concluderen de wetenschappers in vakblad Infection, Genetics and Evolution.

Het bericht “Een op de tien mensen raakte al besmet met coronavirus” verscheen eerst op Metro.