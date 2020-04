Wat te doen in tijden van coronacrisis? Misschien wil je je steentje bijdragen, maar weet je eigenlijk niet hoe. Deze studenten weten het wel: blijf thuis.

Om mensen duidelijk te maken hoe belangrijk dat thuisblijven eigenlijk wel niet is, hebben Anna en Dominik een soort rekenmachine gebouwd. Die rekent precies uit hoeveel levens je redt door níet met vrienden af te spreken, naar het strand te gaan of massaal te picknicken in het park.

Anna en Dominik hopen dat mensen zich, met behulp van de rekenmachine, realiseren hoeveel macht ze in eigen handen hebben. “Dit is een serieuze crisis”, vertelt Anna aan Metro UK. “Daarom is het des te meer een enorme verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen in paniek raken.”

“Dominik en ik wilden een sprankje hoop naar de mensen sturen die thuiszitten, terwijl we ook wilden benadrukken wat de voordelen van de coronamaatregelen zijn. Op die manier vonden we deze letterlijke motivatie om thuis te blijven: zodat je honderden levens kan redden.”

How many lives with you save? Calculator tool to find out impact of your decision to social-distance. Adjust values to experiment. Built by grad students in molecular physics and math (neither are epidemiologists – talent can come from anywhere!). #COVID19 https://t.co/uffEhrTUat pic.twitter.com/qULwcCYHAM

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) March 26, 2020