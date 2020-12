Een jaar geleden hadden we het nooit durven denken, maar nu we in december zijn aanbelandt is het hoog tijd om eerlijk te zijn. 2020 was een bizar jaar, een jaar dat voor velen van ons gevuld was met tegenslagen. Gelukkig kan het aftellen naar Nieuwjaar stilaan beginnen en kunnen we 2020 binnenkort definitief achter ons laten.

Elk jaar in december maakt Google een lijstje op van de populairste zoektermen, wereldwijd en per land. Daarin worden trends en belangrijke evenementen weerspiegeld en vaak is het een goed beeld van de onderwerpen waar we ons zoal mee bezighouden. En ook nu is het weer zo ver. 2020 werd kort maar krachtig samengevat in tien zoektermen. En het zal niemand verbazen dat het coronavirus en de Amerikaanse verkiezingen met het merendeel van de aandacht gingen lopen, al hecht de Belg duidelijk ook belang aan het weer van morgen…

Belgische top tien zoektermen

Coronavirus Verkiezingen Amerika / élections américaines Het weer morgen / la météo demain CNN Joe Biden Shein Kobe Bryant Coronavirus advies / coronavirus conseils Fox News Trump vs. Biden

Internationale top tien zoektermen

Coronavirus Election results Kobe Bryant Zoom IPL India vs. New Zealand Coronavirus update Coronavirus symptoms Joe Biden Google Classroom

