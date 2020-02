N-VA-voorzitter Bart De Wever roept de Vlaamse partijen op om “niet te plooien voor de oekazes van de PS en een Vlaams front te vormen”. De PS heeft volgens hem een dictaat uitgevaardigd dat de regering een minderheid moet hebben aan Vlaamse kant en een links beleid moet voeren, maar Vlaanderen kan gevraagd worden om de rekeningen te blijven betalen, klonk het.

“Het kan niet dat een kleine partij als de PS haar wil oplegt”, aldus de N-VA-voorzitter. Hij wees erop dat Open Vld al in december “geplooid” was en dat de druk op CD&V “extreem groot” zal worden om “ook te plooien”.

“Ik lanceer een oproep om dat niet te doen”, zei De Wever die erop wees dat een linkse regering niet hetgeen is wat de Vlaamse kiezer gewild heeft. “Het is dan ook onverantwoord om in een linkse regering te stappen”, luidde het. Voor hem zou het moeilijk te begrijpen zijn dat Open Vld en CD&V zouden “verloochenen wat ze in het Vlaams regeerakkoord hebben afgesproken”.

Niemand weet hoe het verder moet

De N-VA-voorzitter tast in het duister hoe het nu verder moet. De PS en de N-VA waren noodwendig voor de vorming van een federale regering, maar de PS heeft een cordon sanitaire opgetrokken rond de N-VA, zei hij. Aangezien een regering zonder de PS “onmogelijk” is, blijven enkel Vivaldi (een regering van socialisten, liberalen en groenen, als dan niet aangevuld met CD&V of cdH en DéFI) of verkiezingen over, klonk het.

“Verkiezingen zijn niet langer uit te sluiten, maar het is niet wat ik wil”, zei De Wever. Als de Zweedse partijen – Open Vld en CD&V – standhouden, zou de PS volgens hem nog van gedacht kunnen veranderen. “Want een linkse regering staat haaks op wat de Vlaamse kiezer wil. De gevolgen van dergelijk beleid zouden erg nefast zijn”, waarschuwde hij.

Noodregering

De Wever ziet ook weinig heil in een noodregering. “Ik weet niet wat een noodregering is. Als die de meerderheid in de Kamer krijgt, is het een gewone regering.” Bovendien zou zo’n noodregering een meerderheid moeten zoeken voor de nodige begrotingsmaatregelen. Als de ontslagnemende regering steun zou vinden bij socialisten en groenen, dat zitten we bij Vivaldi, verklaarde De Wever.

“Het federalisme is aan de doodstrijd bezig”, maar de PS en de andere Franstalige partijen willen dat niet onder ogen zien, stelde Bart De Wever. Bij de Franstalige kopstukken is dat besef er wel, maar ze durven het niet toe te geven, vervolgde hij. Tijdens de onderhandelingen was volgens hem ook aan Franstalige kant het besef er dat er een communautair akkoord nodig was. “Er lag een schema op tafel, maar over de manier waarop of wanneer was er nog geen overeenstemming.”

Het bericht De Wever roept Vlaamse partijen op om “niet te plooien voor de PS” verscheen eerst op Metro.