Het coronavirus is opgedoken in België. Een uit Wuhan gerepatrieerde Belg heeft positief getest op het virus en bevindt zich in quarantaine. “De patiënt bevindt zich in goede gezondheid”, verzekert minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die nogmaals herhaalt dat er geen reden is voor paniek.

Op een persconferentie bevestigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat een van de negen Belgen die zaterdag vrijwillig gerepatrieerd werden uit China dus positief testte op het coronavirus. Chinese dokters hadden de negen Belgen nog gescreend voor ze het vlieguig opstapten, maar het is pas bij tests in het laboratorium in Leuven dat de positieve besmetting aan het licht kwam. Die positieve test werd ook bevestigd.

Geen symptomen

“We hebben de negen personen maandagavond ingelicht. De persoon die positief testte, is overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis”, zei De Block. De betrokken persoon zou geen symptomen hebben en kalm blijven onder de situatie. “Het virus in ons land is onder controle. Paniek zou gevaarlijker zijn dan het virus zelf”, voegde minister De Block daar aan toe.

Volgens De Block zullen de komende dagen de andere acht anderen verder getest worden. Zij moeten veertien dagen in quarantaine blijven. Maar viroloog Marc Van Ranst zegt dat de kans dat ze alsnog besmet blijken met de dag kleiner wordt. “De gemiddelde incubatietijd van het virus bedraagt ongeveer een week”, zei hij.

De negen verbleven van elkaar gescheiden in individuele kamers in het militair hospitaal van Neder-Over-Heembeek.

Het bericht Coronavirus is in het land: “Paniek gevaarlijker dan het virus” verscheen eerst op Metro.