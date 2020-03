Het aantal doden wegens het coronavirus in België is de voorbije 24 uur opgelopen tot 220. Het gaat om een stijging met 42. Dat hebben de interfederale woordvoerders bekendgemaakt op de dagelijkse persconferentie.

In de ziekenhuizen zijn 536 extra patiënten met COVID-19 opgenomen, terwijl 128 patiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 2.652. 605 mensen liggen op intensieve zorgen, een stijging met 131. Er moeten 420 patiënten worden beademd, een toename van 98 personen.

Er zijn in totaal nu 6.235 bevestigde besmettingen in ons land, een stijging met 1.298. Dat is een onderschatting, want niet iedereen met symptomen wordt getest.

“Piek begin april”

“We krijgen veel vragen over de duur van deze uitbraak, wanneer we de piek mogen verwachten”, duidde viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie. “Dat hangt natuurlijk heel hard af van de evolutie van de cijfers. De modellen die we volgen, voorspellen dat we begin april een piek mogen verwachten.”

Maar daar hangt wel een grote voorwaarde aan vast. “Dat is op voorwaarde dat we met z’n allen onze contacten met 50 procent gereduceerd hebben, en we weten niet zeker met hoeveel procent we onze contacten verminderd hebben. Misschien is dat meer, misschien is dat minder.”

