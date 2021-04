Een straatmuzikante heeft een naar moment beleefd toen ze aan het zingen was in een metrostation. Een passante onderbrak haar en uitte kritiek op haar zangtalent. Heel wat mensen vinden haar tussenkomst onbeschoft.

De Amerikaanse zangeres Nahscha was in een metrostation in New York aan het optreden toen een voorbijgangster haar plots bekritiseerde en zei dat ze haar stem niet mooi vond en ze moest stoppen met zingen. Nahscha antwoordde met een sarcastische ‘bedankt’, maar was toch aangedaan door de negativiteit.

Nodeloos kwetsend

Ze deelde de beelden op TikTok en maakte duidelijk dat dergelijke commentaren niemand helpen. “Ik post dit niet om sympathie op te wekken. Ik hoop gewoon dat het mensen doet inzien om te denken voor ze iets nodeloos kwetsend zeggen tegen anderen. Je weet nooit wat mensen doormaken. Probeer alsjeblieft om positief en vriendelijk te blijven. Niemand houdt van pestkoppen”, schrijft ze erbij.

Gedegouteerde reacties

Haar bericht werd al meer dan acht miljoen keer bekeken en kan op heel wat steun rekenen. De meeste mensen vinden het gedrag van de voorbijgangster ongepast. “Een perfect voorbeeld van iemand die innerlijke haat ventileert. Blijf doen wat je doet, je bent erg goed!”, “Waarom was ze zo negatief? Je stem is hemels!”, en “Ze is wellicht zo iemand die erop kickt om anderen naar beneden te halen. Als je niets zinnigs te zeggen hebt, zeg dan gewoon niets”, lezen we onder meer in de reacties.

