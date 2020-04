Robbert van den Broeke is zijn naam. En de Nederlander gaat door het leven als medium, helderziende en kenner van buitenaards leven. In het verleden verscheen ie ook al op de Nederlandse televisie.

De man beweert in contact te staan met aliens… En dat heeft natuurlijk zo z’n voordelen! Zo weet hij waarom buitenaardse wezens geen last hebben van het coronavirus en dat aliens op zich best sexy zijn. Ook blijkt dat hij niet zo happig is op de komst van 5G.

Dennis Schouten van PowNed sprak op een speeltuintje af met de man voor een hartige babbel. En dat levert toch een behoorlijk ‘apart’ gesprekje op… Luister maar!

Bron: YouTube PowNed – Foto: still