OEPS. Letse vrouw verschijnt dronken op rijexamen

Honderdtwintig uren werkstraf en een rijverbod van vijf jaar. Dat is wat een Letse vrouw heeft overgehouden aan haar rijexamen, zo meldt het Letse openbaar ministerie. De vrouw verscheen namelijk dronken op haar afspraak in de Letse stad Daugavpils.

Dat je je rijexamen door de stress of om een andere geldige reden niet meteen slaagt, is één ding. Maar dat er alocohol mee gepaard gaat, is nog iets heel anders. En nee, zelfs de feestdagen zijn geen goed excuus, zo blijkt uit het Letse voorbeeld.

Zatte bedoening

Nadat de rijinstructeur opmerkte dat de vrouw te diep in het glas had gekeken, werd haar examen op 28 december onderbroken en werd de vrouw aan een alcoholtest onderworpen. Daaruit bleek dat ze meer dan 2,1 promille in haar bloed had.

