WOW. Record bij EuroMillions gesneuveld: 230 miljoen euro voor één winnaar

De recordjackpot van 230 miljoen euro bij EuroMillions is gewonnen door één winnaar. Dat blijkt dinsdagavond op de website van de Nationale Loterij. De winnaar, afkomstig uit Groot-Brittanië, kruiste vijf juiste cijfers en twee juiste sterren aan.

De recordjackpot van 230 miljoen euro bij EuroMillions is dinsdag gewonnen door een Brit. Dat heeft de Britse Loterij Camelot woensdag bekendgemaakt. De winnaar kwam zijn prijs woensdagochtend claimen.

De superjackpot van 230 miljoen euro was het hoogste bedrag dat ooit met EuroMillions kon gewonnen worden. De vorige recordjackpot stond op 220 miljoen euro.

Waar het winnende lot gewonnen werd en of het gaat om een individu of een groep, werd niet vrijgegeven.

Belg kreeg 168 miljoen

EuroMillions is een trekkingsspel van de Nationale Loterij en wordt georganiseerd in negen Europese landen: België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg. De grootste jackpot die een Belg ooit won, was in oktober 2016 toen een Brusselaar 168 miljoen euro op zijn rekening mocht bijschrijven.

