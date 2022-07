BIZAR. Na meer dan twee jaar krijgt dit eenzame eiland voor het eerst te maken met COVID-19

Micronesië, een eilandenstaat in de Stille Oceaan, is niet langer gevrijwaard van het coronavirus. Twee studenten hebben er deze week positief getest. Dat is de eerste keer, melden de lokale gezondheidsautoriteiten woensdag aan AFP.

De Federale Staten van Micronesië liggen erg geïsoleerd in de Stille Oceaan, ongeveer 1.600 kilometer ten noorden van Papoea-Nieuw-Guinea. De eilandenstaat bleef tot nog toe gespaard van de coronapandemie.

Twee studenten van het eiland Pohnpei, een van de deelstaten van Micronesië, hebben begin deze week bij aankomst op het eiland Kosrae positief getest. Later kwamen daar nog eens tien positieve gevallen bij, onder wie vooral familieleden van de studenten.

Nog 2 eilanden gespaard

De lokale overheden hebben openbare bijeenkomsten afgeraden en adviseren iedereen om voortaan mondmaskers te dragen.

Deskundigen vermoeden dat in de Stille Oceaan enkel de Marshalleilanden en Tuvalu nog geen bestemming met COVID-19 hebben vastgesteld.

