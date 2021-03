Iedereen die er ooit mee te maken kreeg, weet dat menstrueren geen pretje is. Ieder lichaam reageert uiteraard anders op het natuurlijke proces dat zich in de voortplantingsorganen afspeelt. Sommigen hebben te maken met hoofdpijn, anderen hebben dan weer intense krampen of andere klachten, maar één ding is zeker: leuk is het niet.

Uiteraard bestaan er een heleboel oplossingen voor die menstruatiepijn. In overleg met je huisarts kan je bijvoorbeeld besluiten om de anticonceptiepil door te nemen om zo de pijn te vermijden. Wil je (snel) kinderen krijgen, dan is dat echter geen optie. Pijnstillers, warmwaterkruiken, mediteren; het kan allemaal, maar volgens de wetenschap moet je volgende keer eens proberen te masturberen om de pijn tegen te gaan.

The Menstrubation Initiative

Lunette, een bedrijf dat menstruatiecups produceert, en seksspeeltjesbedrijf Womanizer besloten om onderzoek te doen naar het verband tussen menstruatiepijn en masturbatie. Ze noemden het project toepasselijk The Menstrubation Initiative en vroegen aan de proefpersonen om gedurende zes maanden geen pijnstillers meer te gebruiken tijdens hun menstruatie. In plaats daarvan werd hen gevraagd om te masturberen zodat de invloed daarvan op de pijnsensatie onderzocht kon worden.

Natuurlijke pijnbestrijding

En wat bleek? Aan het einde van het onderzoek gaf 90% van de deelnemers aan dat masturberen bij hen werkte tegen menstruatiepijn. 85% zei zelfs dat ze in het vervolg geen pijnstillers meer zouden gebruiken, maar in plaats daarvan wat meer met zichzelf zouden spelen. De pijnstillende werking van een orgasme kan met name gelinkt worden aan het hormoon dopamine dat vrijkomt na een hoogtepunt en aan de verhoogde bloedcirculatie die ermee gepaard gaat. Hoewel de participanten niet per se vonden dat masturbatie beter werkte tegen de pijn dan medicatie, is het in ieder geval wel een erg natuurlijk alternatief.

Heb je erg veel last van je menstruatie, dan is het altijd goed om daarover te praten met je gynaecoloog of huisarts. Als de pijn je dagelijkse leven sterk beïnvloedt is het namelijk mogelijk dat er meer aan de hand is.

Het bericht Wist je dat… masturberen je menstruatiepijn kan verlichten? verscheen eerst op Metro.