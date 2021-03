Poetsen is een karweitje dat we allemaal liefst zo lang mogelijk uitstellen. Natuurlijk ben je blij eens je eindelijk die stofzuiger en spons nog eens hebt bovengehaald en alles weer netjes is, maar uitkijken naar dat taakje? Dat is een heel ander verhaal.

Bovendien lijkt het wel alsof iedereen het huishouden beter op orde heeft dan jij. Mensen kennen trucjes om ramen streeploos te wassen en om de douche vliegensvlug te ontkalken, maar jij kent die geheimen niet. En dus sta je ofwel urenlang vloekend te boenen, ofwel moet je genoegen nemen met een niet-zo-perfect resultaat.

Scheerschuim

Voel je je aangesproken door die omschrijving? Wel, dan hebben we goed nieuws voor jou. We gaan namelijk één van die poetsgeheimen met je delen. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we de poetstip van TikTokster Chantel Mila gaan onthullen. De Australische liet op het sociale mediakanaal namelijk zien hoe scheerschuim zomaar eens onze nieuwste poetsvriend zou kunnen worden.

Het enige wat je hoeft te doen is het goedje royaal aanbrengen op een microvezeldoekje en het vervolgens op je spiegels, je douche en zelfs je juwelen smeren. Laat heel even intrekken alvorens je het er met een propere doek weer afboent et voilà, alles is spik en span én streeploos.

