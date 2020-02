Ben je toe aan een nieuwe uitdaging in je leven? Wel, een online seksshop is op zoek naar iemand die hun seksspeeltjes analyseert en beoordeelt. En je krijgt er nog stevig voor betaald ook.

De Britse sekswinkel OnBuy.com windt er geen doekjes om: ze hebben grof geld over voor een seksspeeltjestester die ook nog eens uitblinkt in klantenservice. Bedoeling is dat de kandidaat elke maand een hoop speeltjes toegestuurd krijgt en er vervolgens een diepteonderzoek op uitvoert.

Geen doorsnee job

Daarnaast moet de sollicitant luisteren naar problemen die gebruikers met de speeltjes hebben en welke gelijkaardige items ze hen kunnen aanraden. Het bedrijf krijgt maandelijks immers meer dan vijfhonderd vragen over hun producten. “We hebben iemand nodig die ervaring heeft met intieme speeltjes en weet om te gaan met klanten. We zijn ons ervan bewust dat dit geen doorsnee job is, maar we hopen dat er iemand is met de nodige vaardigheden. Als jij dat bent, meld je dan alsjeblieft aan”, klinkt het.

Misschien kan het jaarloon van 44.786 euro je over de streep trekken. Geïnteresseerden kunnen HIER terecht. Veel plezier!

