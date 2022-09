Vrouw stelt ultimatum: “Ik laat mijn man niet bij me intrekken vooraleer hij zijn hond wegdoet”

De keuze maken tussen je trouwe viervoeter of je partner, dat wensen we niemand toe. Maar een vrouw uit Groot-Brittannië legde net dat ultimatum voor aan haar echtgenoot. Ze reageerde zo op het feit dat haar man een hond had gehaald.

Niet meteen naar haar zin dus en misschien wel met goeie reden, want het appartement dat ze samen huren, laat geen huisdieren toe. “Het is een klein appartementje en we hebben drie kindjes, dus nog een puppy erbij is gewoon te veel voor me”, zo vertelt de vrouw. “De reden waarom hij dacht dat het ok was, was omdat hij de hond gratis had gekregen van zijn moeder. Het ras is bovendien behoorlijk duur, dus hij vond dit een opportuniteit.”

14 dagen

Daarbovenop kreeg het koppel van de huisbaas 14 dagen de tijd om een andere plek te vinden. “We hebben al enorm veel gezocht, maar ofwel zijn huisdieren niet toegelaten ofwel is het veel te duur. Mijn man wil weer liegen en de puppy mee binnensmokkelen, maar ik heb hem de keuze gesteld: ofwel de hond weg ofwel ik en de kinderen weg”, aldus de vrouw.

Foto: Unsplash