Een Amerikaanse vrouw vertelt op TikTok dat ze het hiv-virus kreeg toen ze onbeschermde seks had met een wildvreemde man op vakantie. «Nu leef ik met hiv door die ene keer», klinkt het.

Megan Moulton zal die ene nacht van 13 jaar geleden nooit meer vergeten. Ze dook toen op vakantie in Jamaica in bed met een wildvreemde man. Het was een onenightstand die ze zich achteraf zou beklagen. Een tijdje later werd ze immers erg ziek en ontdekte ze dat ze hiv-positief was. Ze wist dat het van hem kwam, ook al had hij haar niet op de hoogte gebracht van het feit dat hij hiv had.

Niet eerlijk geweest

De vrouw uit de Amerikaanse staat Maine deelt haar verhaal in een TikTok-video om anderen te waarschuwen. «Hij koos ervoor om het niet tegen mij te vertellen. Nu leef ik met hiv door die ene keer. Dat zou wellicht anders geweest zijn als hij eerlijk tegen me was of ik als mezelf beter beschermd had», klinkt het.

Dochter

Megan moet nu voor de rest van haar leven medicatie innemen om het virus onder controle te houden. Dat lukt haar wonderwel, in die mate zelfs dat ze het niet meer kan overdragen op iemand anders. Ze heeft intussen een dochtertje, en zowel haar kind als haar man werden niet besmet door hiv. «Ja, ik heb hiv. En ja, ik heb mijn dochter zelf gedragen en ben van haar bevallen», besluit ze.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/vrouw-onthult-dat-ze-hiv-opliep-tijdens-onenightstand-hij-verzweeg-het-voor-me