Vrouw lijkt zo hard op Jennifer Lopez dat mensen hun ogen amper geloven: «Gewoonweg akelig!»

Een Amerikaanse vrouw wordt op straat voortdurend aangesproken door mensen die haar vragen of ze Jennifer Lopez is. «Om eerlijk te zijn zie ik het zelf niet», geeft ze toe, al heeft ze er wel een TikTok-pagina aan gewijd.

Evelyn Rodriguez is een make-upartieste uit New York, maar wie haar niet kent, zou daar geen bal van geloven. De 37-jarige brunette lijkt als twee druppels water op Jennifer Lopez, de 53-jarige Amerikaanse zangeres die we niet meer hoeven te introduceren. «Ik word voortdurend aangesproken op straat. Mensen vragen me altijd of ik het eerder heb gehoord, en dan zeg ik uiteraard ‘ja’. Als ik nieuwe mensen ontmoet, krijg ik ook steeds hetzelfde compliment. Ook mijn vriendinnen hebben het altijd gevonden. Ik heb mijn haar geverfd, heb een tijdje meer of minder gewogen, maar het maakt niet uit: blijkbaar lijk ik gewoonweg altijd op haar. Om eerlijk te zijn zie ik het zelf niet. Voor mij is dit gewoon mijn gezicht. Soms zie ik het heel even, maar dan weer niet», vertelt ze in Daily Star.

Dubbelganger

Ze besloot om een TikTok-pagina aan te maken waarop ze de gelijkenis in de kijker zet. Intussen heeft ze daar al 173.000 volgers, die de gelijkenis alleen maar kunnen beamen. «Je hebt zoveel geluk dat je op J.Lo lijkt», «Als twee druppels water!», «De gelijkenis is gewoonweg akelig treffend», «Je lijkt op haar, maar vergeet niet dat je ook mooi bent», «Dubbelganger!», «Je zou haar dochter kunnen zijn», «Je bent zelfs mooier dan J.Lo», «Ik dacht echt dat je haar was», en «Je lijkt echt een jongere versie van haar», is maar een greep uit de vele reacties.





