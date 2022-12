Britse dokter waarschuwt: «Steek geen kerstdecoratie in je anus»

Een opmerkelijke waarschuwing op sociale media: «Stop geen zuurstok in je vagina of anus.» De Britse arts Sarah Welsh zag zich genoodzaakt de boodschap te verspreiden nadat ze een toename opmerkte van patiënten met vastzittende kerstversiering in hun intieme delen.

Gynaecologe Welsh spreekt op nieuwssite NeedToKnow.Online zelfs van een nieuwe sekstrend, waarbij mensen zich bevredigen met kerstballen, kerstpieken, zuurstokken of – wie weet? – het Mariabeeldje uit de kerststal. Geen goed idee, waarschuwt de Britse arts, die al menig ornament uit de vagina en anus van patiënten moest verwijderen. «De attributen kunnen scherpe onderdelen hebben die afbreken zodra je ermee gaat masturberen», zegt Welsh. «Het is dus absoluut niet raadzaam om ze in je anus of vagina te stoppen. Bovendien zijn er veel geschiktere seksspeeltjes op de markt, die veel beter hun werk doen.»

Ernstige infecties

Naast makkelijk afbreekbare onderdelen is er met zoete kerstdecoratie, zoals zuurstokken, nog een specifiek probleem: «Het suikergehalte van bijvoorbeeld de zuurstokken zou het microbioom verstoren waardoor de kans op ernstige infecties groot is.» Nee, laat die piek dus maar gewoon bovenop de kerstboom staan.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/britse-dokter-waarschuwt-steek-geen-kerstdecoratie-je-anus